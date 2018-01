Alle partier skal drøfte justeringer af skolestruktur

Varde Kommune: 2017 blev året, hvor Varde Kommune igen fik en ny børnehave- og skolestruktur. Det blev en struktur, som en række partier - især Socialdemokratiet, Liberal Alliance og Lokallisten - kørte valgkamp på at trække tilbage, og også eksempelvis Konservative foreslog ændringer op til valget i november.

Venstre har siden slået fast, at der ikke bliver ændret på alle overordnede principper. Det gælder for eksempel, at der skal bygges en ny skole, Frelloskolen, i Varde ved Fritidscentret.

Til gengæld er borgmester Erik Buhl (V) åben over for justeringer, og derfor vil han i januar og februar invitere alle partier i det nye byråd til drøftelser. Han er for eksempel åben over for at lave nogle ændringer, der kan betyde, at det er mere sikkert, at Ansager kan beholde sin overbygning.