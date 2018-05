Alle kan være med: Handicappede har eget cykelløb i Oksbøl

Oksbøl: Lørdag 26. maj holdes et sløjfeløb i Oksbøl. Løbet er et samarbejde mellem Lions, LEV og Samstyrken i Varde Kommune. Det er et tilbud til borgere med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne fra hele landet.

Der er planlagt ruter i forskellige længder, som alle har start og slut ved idrætscenteret - deraf navnet sløjfeløbet.

På selve dagen får man hjælp fra pårørende og borgere til de praktiske ting som at betjene poster på ruterne, og Lions er behjælpelig med praktiske ting på pladsen. LEV sørger for at sende nogle værtinder, som hjælper med forplejning og sørger for en god stemning. LEV er en forening for udviklingshæmmede og udviklingshæmmedes pårørende.

Torben Bohnensach leverer festmusik fra 15-17, hvor man fejrer, at det er det tiende år, man afvikler løbet.

Når løbet er færdigt, får alle et diplom og en medalje for indsatsen. Der er nogle, som cykler én rute, og andre, som cykler flere, og så er der nogle deltagere, der cykler alle "sløjfer".