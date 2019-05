Varde/Ansager: Alle de andre stopper med Skovens Dag. Det årlige arrangement for hele familien ude i skoven, den første søndag i maj, er slut på landsplan.

Bare ikke i Varde.

- Vi har i Varde Kommune valgt at sige, at selvom det nationale koncept ikke findes mere, så har vi alligevel lyst til at fejre skoven og lave aktiviteter i naturen, siger Lasse Frøkjær, leder af NaturKulturVarde. Han fortsætter:

- Hvorfor lukke en succes?

Er det en succes?

- Det er det for os. Vi plejer at have 5-600 mennesker på besøg den dag, derfor har vi sagt, at vi magter det, og vi bruger vores kræfter i Søndre Plantage.