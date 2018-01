Allans egen nedtur fik ham til at hjælpe andre

Allan Poulsen oplevede stor modgang for to år siden. Da han kom på den anden side, med venner og veninders hjælp, stod det klart for ham, at han har noget at give andre. Det har han gjort lige siden. Onsdag fik han Månedens Skulderklap for sit store arbejde for at hjælpe andre. Foto: Chresten Bergh

Allan Poulsen har fået månedens skulderklap, fordi han hjælper så mange andre. Med julefest, med sommerlejr, med mad.

Strellev: Dengang for to år siden, da han måtte kæmpe for at få lov at være sammen med sin nyfødte søn, og hvor der gik uger mellem, det lykkedes. Dengang ramte Allan Poulsen et hul. Det er svært at forestille sig i dag, hvor han har overskud og hjælper dem, der har brug for det. Både til jul, i sommerferien og på en hjælpeside indimellem. Det store hjerte og engagement for andre har gjort, at Sydbank og JydskeVestkysten har uddelt Månedens Skulderklap til Allan Poulsen. Det var netop det sorte hul, der fik ham i gang med hjælpearbejde: - Jeg har aldrig prøvet at have modgang sådan før, fortæller Allan Poulsen. Han havde heldigvis venner og veninder, der hjalp ham op igen, og så var der slet ingen tvivl: Han kunne gøre noget, og der var mange, der trængte til hjælp, så han gik i gang med at hjælpe. Senest holdt han jul for 54 voksne og børn i det lokale forsamlingshus. Det er anden gang, han gør det. Og han havde indsamlet masser af sponsorater, så børnene fik flotte gaver, der var pyntet smukt op med blomsterdekorationer, og maden var der styr på. - Det var bare helt vildt. Bare de havde en god aften, siger Allan Poulsen.

Ulykken spøger stadig Selv måtte han trække sig ud af det fysiske arbejde omkring juleaften og op at hvile sig midt på dagen, for han var før julefesten involveret i en trafikulykke. Han blev påkørt, og han døjer stadig med nakken, men håber snart at være klar til at arbejde i sit firma igen. Han nævner det, men kun kort, for han har masser at fortælle om det næste projekt. Det er en sommerferie, som han vil holde igen. Det gjorde han sidste sommer. Fire dage i hans private hjem for 20 mennesker, der selv havde svært ved at få råd til ferie. Det vil han igen. Allan Poulsen købte for seks år siden den gamle skole i Strellev, og den har han siden bygget om. Alt indvendigt er brækket ned, og så er det hele bygget op igen. Og på sådan en gammel skole er der både højt til loftet og masser af kvadratmeter. Dem deler han gerne med andre. Han deler også mad ud. En eller to gange i ugen kører han ud med mad til folk, der trænger. - Der er så mange ting, man kan hjælpe med, siger Allan Poulsen.