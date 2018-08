Trænerens ambitioner er store, men der er ikke spillere nok i Varde til at indfri målet. Allan Drost er gift med brasilianske Angela, og det har åbnet nogle nye muligheder. Et netværk i Varde IF har skaffet værtsfamilier til udenlandske spillere.

Varde: I fremtiden burde der være gode chancer for sambafodbold, når Vardes fodbolddamer tager imod på Sydbank Stadion. Allan Drost er træner for Vardes damefodboldhold i den næstbedste række, 1. division. Han har tidligere trænet på eliteniveau i byer som Vejle og Viborg, og disse byer er så store, at det kan lade sig gøre at fodre førsteholdet med spillere af egen avl. Men Varde har ikke det samme potentiale, når det gælder befolkning. Der er lokalt ikke spillere nok på det niveau, som skal til for at indfri klubbens ambitioner om oprykning til elitedivisionen og etablering som fast hold i den bedste række. Derfor har Allan Drost nu fået fem spillere fra udlandet til klubben. De fem nye er klar til opgøret lørdag middag på hjemmebane mod ASA Aarhus. Så skulle det værste jetlag have lagt sig, for de fleste af spillerne er netop ankommet fra Brasilien og Canada. Dog er Mónika Hlíf Sigurhjartardóttir, 20 år, fra Island bosiddende med sin kæreste i Esbjerg. At tre af de fem nye spillere er fra sambafodboldens hjemland, Brasilien, er ingen tilfældighed. Allan er gift med Angela Pereira da Rocha Drost, som stammer fra Brasilien. Hun har en veninde, Renata Costa, som bor i Brasilien og er en kender af både dansk og brasiliansk damefodbold. Hun har formidlet kontakten til tre spillere, Andressa dos Santos Soares, 23 år, Julia Ketelin Herbst, 22 år, og Karen Christina Costa da Silva, 20 år. Allan Drost har forbindelser til Canada, hvorfra spiller Mallory McQueen 24 år, stammer.

Kommende kamp I de seneste to sæsoner er det lykkedes for Varde at rykke op i elitedivisionen to gange, men niveauet var ikke tilstrækkeligt højt. I begge tilfælde rykkede Varde derfor ned igen uden så meget som en eneste sejr.Det er målet at komme på niveau med de etablerede klubber i elitedivisionen.



Den kommende kamp er lørdag klokken 12.30 på Sydbank Stadion mod ASA Aarhus.



Varde har haft en skuffende start som nedrykker til 1. division med et point for to kampe.

Frederik den 7. - grundlovens giver - står som statue og kigger på et nyt kuld fodboldkvinder, som skal repræsentere Varde i det kommende års tid. Foto: Morten Nielsen

Værtsfamilier Det er via et netværk i Varde IF, at det kan lade sig gøre at få så mange spillere. Der er ingen løn, men flybilletten er betalt. Samtidig er der skaffet værtsfamilier i Varde gennem netværket. - Vi er også ved at undersøge, om spillerne kan komme på sprogskole eller anden uddannelse, siger Allan Drost. Mallory McQueen fra Canada lægger ikke skjul på, at hun er taget til Varde for at se noget andet og lære noget. - I Canada er fodbolden mere fysisk. Her er den mere teknisk, siger Mallory McQueen efter en enkelt træning i Varde, hvor hun var godt jetlagged. Spillerne får nok at se til med fem træninger, kamp og fysisk træning hver uge, siger Allan Drost om de udenlandske spilleres nye tilværelse i Varde.