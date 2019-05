Aldrig har nogen skudt så godt: Ansager Jagtforening gjorde rent bord

Jagtforeningen knuste 316 duer af 320 mulige og hjemtog guld ved Dansk Grand Prix - et mesterskab under Dansk Flugtskydnings Forbund i disciplinen "jagtskydning".

Ansager: Ansager Jagtforening har deltaget i Dansk Grand Prix - et mesterskab under Dansk Flugtskydnings Forbund i disciplinen "jagtskydning" og kom hjem med guldmedaljer efter flugtskydning mod lerduer.

- Søndagens Grand Prix havde vi set frem til længe, det foregik i Hedehusene-Fløng på Sjælland, og vi vidste, at banen lå rigtig godt til os, vi forventede selv at skyde et acceptabelt resultat, men var også klar over at vore modstandere så de samme fordele, lyder det fra Helge Bertelsen fra jagtforeningen.

- Vi startede søndagens første runde med stor koncentration og det gik godt for os, 1. stand - alle fire mand knuste alle duer, 2. stand - gentagelse - alt blev knust.

- 3. stand - 40 duer knust, og vi går til sidste stand, presset er maksimalt, der er masser af tilskuere og de ved, vi kan skyde maksimum - endnu mere adrenalin, første mand, Kim, skyder sine 10, anden mand Jørn laver 10 støvskyer alt er knust, tredje mand Helge 10 træffere, nu summer det blandt publikum