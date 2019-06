BLÅVAND: Syd- og Sønderjyllands Politi fik søndag klokken 01.19 en anmeldelse om et indbrud i et fritidshus på Vandflodvej. En dør var blevet brudt op, og det havde udløst tyverialarmen i huset. Alarmen fik muligvis tyven til at tage benene på nakken. I hvert fald er det uvist, om der overhovedet er stjålet noget.