Henne Strand: Der var alarm tirsdag klokken 18.10. Der er ild i et sommerhus på Arvevej i Henne Strand, lød alarmen.

Et slukningstog rykkede til adressen, men der blev nu ikke brug for assistance fra brandfolkene. Det viste sig nemlig, at det milde vejr er grillvejr. Røgen kom fra en grillstarter, og der var ikke ild i andet end grillen.