Al verdens terror og frygt over alt giver vækst i virksomhed i Varde

- Jeg kom fra en stilling hos Falck Alarm, hvor jeg i mange år havde arbejdet med alarmsystemer, så jeg vil da selv mene, at jeg kendte branchen en smule i forvejen. Jeg havde bare aldrig hørt om GPP, og da jeg så opdagede, hvor mange steder, og hvor stor en del af markedet indenfor netop udendørssikring, vi sad på, blev jeg virkelig overrasket, fortæller Lars Jørgensen, der tiltrådte stillingen som direktør i marts 2018.

'GPP Perimeter Protection' betyder egentlig 'GPP udendørssikring'. Virksomheden laver hegne, låger og pullerter til 65 lande rundt omkring i verden.I Danmark er der 35 medarbejdere, fordelt mellem de to afdelinger i Varde og Roskilde. Firmaet er startet som Løgstør Hegn ved Viborg, men flyttede i 1990 til Håndværkervej i Varde og blev gennem flere omgange til GPP Perimeter Protection. Den nye administrerende direktør Lars Jørgensen tiltrådte stillingen i marts 2018.

Vokser i takt med mere terror

GPP har 20-25 procent af markedet i Danmark, men udover det, har virksomheden en kæmpe eksport andel. Især det, der er kaldet en hydraulisk pullert, bliver eksporteret. En pullert er de stolper, du ser komme op ad jorden, for at sikre, at lastbiler og andre tunge køretøjer ikke kan køre ind i store menneskemængder.

- Terrorsikring er jo noget, der desværre er meget fremme, uanset hvilket land du taler om i de her år, så derfor er vores eksport og generelt hele virksomheden jo vokset i takt med det, fortæller Lars Jørgensen.