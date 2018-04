Aksel og Kamilla er løbevenner: Nu skal flere med ud

Varde: Aksel Graversen er 20 år og beboer på Krogen i Varde, som er for handicappede. Han nyder at få en tur i løbevogn, og det er der nu endnu flere brugere, der skal have gavn af.

Lørdag blev "Løb for Alle i Varde" indviet. Her tages to løbevogne i brug, som Varde Kommune købte for et par år siden. De kunne lånes på bibliotekerne i Varde og i Ølgod, men får nu fast plads på Krogen og skal bruges i forbindelse med "Løb for Alle i Varde".

Fremover sørger løbere for, at handicappede hver torsdag aften og den første lørdag i måneden kan komme ud at løbe.

Her er Aksel én af pionererne, og han nyder turene med Kamilla Christensen, 27 år. De to har løbet sammen i et par år.