Afviser kritik fra egne rækker: Borgmester vil beholde gruppeformandsmøder

Borgmester Erik Buhl (V) er uenig i, at der er brug for en diskussion af, om enmandspartierne har for stor indflydelse. Der er andre fordele ved at være et stort parti, mener han.

- Der sidder syv gruppeformænd plus en borgmester i gruppeformandskredsen. De tre enmandspartier fik tilsammen ved seneste valg 14,2 procent af de gyldige, afgivne stemmer, påpegede han i et læserbrev .

Alle kommuner har et byråd (nogle steder kaldt kommunalbestyrelse) og under det et økonomiudvalg og en række politiske udvalg.Det er ikke lovbestemt, at der skal være gruppeformandsmøder, og der er ingen formel beslutningskompetence hos gruppeformændene. Debatten tyder dog på, at i praksis kan det have stor betydning med et forum, hvor alle partier er repræsenteret med én mand samt borgmesteren. Størst betydning har gruppeformandsmøderne, når der skal vedtages et nyt budget. Her foregår forhandlingerne især mellem gruppeformændene og borgmesteren.

Ingen grund til ændringer

Erik Buhl deler ikke sine partikammeraters opfattelse.

- Jeg synes, vi har et velfungerede samarbejdssystem i Varde Kommune, siger han.

Hvordan har du det så med, at du har en udvalgsformand, der har skrevet et læserbrev, hvor han skriver, at det er en vigtig debat?

- Jeg har helt respekt for, at det synspunkt har man lov til at have, for der er ingen tvivl om, at hvis man sidder i en gruppe på 12 eller en gruppe på seks, så sidder man ikke direkte med ved bordet på samme måde, som hvis man sidder i byrådet alene, siger Erik Buhl.

Han tilføjer, at han til gengæld mener, at de store partier har andre fordele. For eksempel ser han det som en styrke, at Venstre har byrådsmedlemmer i alle politiske udvalg.

- På balancen mener jeg, at vi har et velfungerende demokrati i Varde Byråd. Det vil jeg blive ved med at arbejde for.