Aflyst tur til Sverige sætter gang i kamp for Samuelsgårdens økonomi

I de seneste tre år har Leif Erichsen fra Samuelsgårdens Venner kæmpet for at få tildelt penge per medlem i stedet for per fremmødt i Samuelsgårdens SFO 2. En ny model er på vej.

Oksbøl: Samuelsgården er blevet snydt. Det mener Leif Erichsen, formand for Samuelsgårdens Venner.

I 2014 blev det besluttet at ændre på klubstrukturen. Pengene blev fordelt mere ligeligt i kommunen, og det betød, at Samuelsgården i Oksbøl fremover måtte klare sig for markant færre penge. Kræfter i Oksbøl valgte i sidste ende at bakke op om den nye struktur mod, at Oksbøl ikke fik en juniorklub, men en SFO 2. Forskellen var blandt andet, at forældrebetalingen i Oksbøl blev større end i resten af kommunen, og dermed blev nedgangen i økonomien ikke så stor som andre steder.

Det blev besluttet, at både juniorklubber og Samuelsgården skulle have lidt over 11.300 kroner per barn per år. Hvis man kigger i bilagene fra dengang, så står der, at det er et beløb, der skal gives per medlem.

Sådan er det bare ikke blevet. I stedet laver kommunen stikprøver af antallet af fremmødte børn, og det er afgørende for, hvor mange penge de enkelte klubber får. Det betyder, at Samuelsgården får færre penge, end det var forventet, da aftalen i 2014 blev indgået.

- Der er ingen forældre, der betaler 500 kroner om måneden, hvis deres børn ikke bruger det. Det er forskellen på Samuelsgården og juniorklubberne, mener vi, siger Leif Erichsen.