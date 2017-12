Afghansk flygtningepige brød med familien: Nu er hun boss i eget firma

- Der var ikke råd til et par nye håndboldsko. Så tog jeg arbejde som opvasker på Blåvand Kro. Jeg besluttede, at nu ville jeg tjene mine egne penge, siger Halima Zadran.

Da hun var 19 år, tog hun en halvårlig uddannelse inden for rengøring, ellers har hun forsøgt at gå i skole så lidt som muligt. Målet var klart, nemlig at etablere et rengøringsfirma. Det firma har Halima Zadran, 26 år, nu drevet i seks år. Hun driver det fra Billum og har både firmaer, private husstande og sommerhusbureauer i sit kundekartotek i Klasse A Rengøring.

Ho/Oksbøl: Hun kom til Danmark - nærmere betegnet Oksbøl - i 2004 som flygtning fra Afghanistan. Fire år senere, da hun var 16 år, mistede hun kontakten med sin far, mor og søskende. Halima Zadran har siden klaret sig selv og driver nu et rengøringsfirma med én ansat foruden sig selv.

Hun har også ansat en medarbejder for at kunne følge med.

- Jeg kan ikke betale, jeg er nødt til at lave rengøring for pengene, sagde jeg til skiltefirmaet. Jeg har stadig firmaet som kunde, siger Halima Zadran.

Savner sin familie

Hun er ud af en familie på syv piger og en dreng. Storesøsteren bor i Pakistan - ellers bor familien stadig i Oksbøl.

- Jeg savner dem da, siger Halima Zadran, som er berørt af, at der ikke er kontakt mellem dem og hende.

- Forleden så jeg min mor, da min medarbejder og jeg var ude at køre i forbindelse med rengøring. Hun gik på gaden. Jeg blev påvirket og kørte ind i en busk i centrum af Oksbøl, siger Halima om at leve en tilværelse så tæt på familien og dog så langt fra. Bilen fik nogle ridser.

- Jeg synes, at når man kommer til Danmark, så skal man integrere sig. Men på et punkt holder jeg fast i min muslimske kultur. Jeg spiser ikke svinekød, selv om mine danske veninder siger, at jeg godt kunne smage på en hotdog, siger Halima Zadran med et smil.

- Jeg mener, at hvis folk flygter til Europa, så får de alt det, de har behov for. Men de skal sørge for, at klare sig selv uden at få penge fra staten, siger Halima Zadran om sit syn på integration.

- Jeg har boet sammen med en kæreste i nogle år. Nu har jeg en ny kæreste, men vi bor hver for sig.

Både den tidligere og den nuværende kæreste er danskere.