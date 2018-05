Afbureaukratisering: Børnehavernes trivselsmålinger bliver afskaffet

Varde Kommune: Det er slut med, at pædagogerne skal sidde med hver enkelt femårig og guide dem igennem en trivselsmåling. Børnehaverne har fundet undersøgelsen unødvendig, og nu har politikerne godkendt at afskaffe den.

- Der er ingen grund til, at vi laver to undersøgelser på området, så det her er faktisk en rationalisering, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Børnehaverne laver nemlig også det, der hedder individuelle dialogprofiler for hvert enkelt barn, og her er der også en vurdering af barnets trivsel. Derfor har børnehavernes med-udvalg, der består af medarbejdere og ledere, på en møde med chefer i forvaltningen talt om at få trivselsmålingen afskaffet. Det er det, som politikerne nu har godkendt.

- Afbureaukratisering er noget, vi snakker meget om, men det her er et konkret eksempel på, at det kan lykkes, siger udvalgsformanden.

Udover individuelle dialogprofiler er der også stadig en leg- og læringsmiljøvurdering for hvert enkelt dagtilbud.