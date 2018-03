Abdel taler flot dansk

Ølgod: Torsdag den 5. april klokken 19 kan man i Kulturhuset i Ølgod opleve et personligt foredrag med udgangspunkt i Abdel Aziz Mahmouds bog "Hvor taler du flot dansk!" Her kan man høre om Abdel og hans families kamp for at lykkes i Danmark.

Det er historien om en arabisk families rejse fra Libanon til asylcenteret i Holte over Merianvej i Middelfart og til Lærkevej i Ølstykke. Om opvæksten som førstegenerationsflygtninge i et Danmark, der undervejs forandrede sig. Det er ikke et foredrag med de rigtige meninger men med de gode råd. Både dem Abdel fik og dem, han virkelig godt kunne have brugt. Arrangør er Multietnisk forening for Ølgod og Omegn. /EXP