Ærlig snak: Traktoren må bare ikke bliver for lille

Starup: Finn Dam Jensen er navnet. På fødselsattesten står der 1946, og i 30 år har han solgt Fendt fra Starup. Oprindeligt hed arbejdsgiveren Alex Pedersen, men da han solgte forretningen, fulgte Finn Dam Jensen med i købet, så nu står der TBS Maskinpower på lønsedlen.

Finn Dam Jensens karriere startede i bilbranchen indenfor reservedele. 1. februar 1989 kom han til Fendt i Starup, hvor traktorerne blev solgt direkte fra importøren til slutkunderne.

Senere blev det udvalgte forhandlere, der i samarbejde med importøren solgte Fendt-traktorer og AGCO kom ind i billedet som distributør.

Finn Dam Jensen har fulgt adskillige kunder gennem alle 30 år.

- Jeg har for eksempel fulgt flere maskinstationer opstå som sidebeskæftigelse hos en landmand, se dem vokse og udvikle sig til store, driftige forretninger med mange traktorer og serviceydelser. Og også haft den glæde at levere traktorer til flere generationer landmænd på samme gård. Det giver ekstra glæde ved arbejdet, siger han i en pressemeddelelse fra TBS.

- For mig har det altid handlet om at behandle alle folk ordentligt. Lytte til deres behov, afdække mulighederne og lade være med at sælge dem en for lille traktor, hvis budgettet ikke rækker til den store, de har brug for. Hellere sige nej og forklare hvorfor, end være utroværdig.

Finn Dam Jensen har i øvrigt i mange år ligget i top-5 over bedst sælgende Fendt-sælgere i Danmark, selv om det ikke er noget den beskedne traktorsælger skilter meget med.