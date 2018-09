Ærespræmie: 14-årige Ida Hansen redder fed og rygskadet pony fra slagtedøden

Men efter syndflod kommer opklaring og klarsyn. Og flere af de 75 udstillere kunne spejle sig i de imposante vandpytter og i succes om eftermiddagen. Blandt andre den 14-årige Ida Hansen fra Alslev, som på mange måder er fortællingen om det, 4H står for og kan: En flittig hånd, et kvikt hoved, et godt hjerte og et sundt helbred.

Så det må have været slemt. Så slemt, at dyrskueringen ikke kunne bruges, da den var oversvømmet, hvilket gjorde, at dommerne måtte bedømme dyrene i båsene.

Hindsig: Den milde og friske efterårsvind får krusningerne frem på de enorme vandpytter ved Hindsig Ridecenter. Her afviklede arrangørerne for 59. gang 4H Børnedyrskuet. Et børnedyrskue som næsten blev ramt af en syndflod af bibelske dimensioner, hvis man skal tro formanden Per Mikkelsen.

Kunne ikke noget

Hun fik med sin 18-årige hoppe "Penelope" 24 point og ærespræmie. Det for en pony som var endog meget tæt på at ende som hestebøffer.

- Jeg fik det til at lyde godt. Dommeren kunne godt lide vores historie, siger Ida Hansen med et glimt i øjet.

Et glimt der også rummer en del alvor. Hun fortæller, at hun begyndte at gå til ridning for fire år siden. For to år siden på Fredensberg Hestecenter kom to nye heste. Den ene var Penelope, der var det tynde øl og fulgte med i en handel med en anden hest. Penelope kommer oprindeligt fra Spanien for derefter at komme til Holland og så Danmark.

- Hun havde en stor rygskade, og hun var rigtig fed og kunne ikke noget, fortæller Ida Hansen.

Penelope skulle slagtes, men Ida Hansen ville det anderledes og fik overtalt forældrene til at købe ponyen for 5.000 kroner. Og så gik Ida Hansen ellers i gang med at få Penelope tilbage til livet som brugshest og til et værdigt og trygt liv.

- Jeg tror godt, at jeg kunne sælge hende for 30.000 kroner i dag. Men hun skal ikke sælges, siger Ida Hansen.

I dag er hun næsten mere på rideskolen end derhjemme.

- Når du først har en hest, så har du ikke tid til andet. Vi har det så hyggeligt i stalden og går og fjoller rundt, siger Ida Hansen.