Ældstemand er over 70 - den yngste har ikke engang fået festuniform endnu

Agerbæk: Svend Jørgen Lauridsen, 72 år, er ældst blandt de aktive brandmænd på Agerbæk Station. Han står og taler med borgmester Erik Buhl. Yngstemand Mads Holt står diskret mellem de andre lidt derfra. Kun 22 år og i grå hættetrøje kunne han gå for at være civilist, men han har været en del af stationens deltidsbrandmænd i et halvt år. Han har bare ikke fået sin festuniform endnu, og er også ligeglad. Den vigtige, den til brand og udrykninger, hænger klar hvor den skal.

Lige udenfor døren til stationens store dagligstue brummer kaffemaskinen betryggende, som modvægt til artiklen på opslagstavlen fra Falcks ny koncerndirektør Jakob Riis.

"Der skal ryddes op", står der i artiklen.

Mantraet bliver lige nu gentaget flere gange i den tale fra koncerndirektøren, lederen af Sydvestjysk Brandvæsen Leif Erichsen, læser op for folkene.

Falck har købt opkøbt virksomheder i stor stil, men selvom omsætningen er steget med en milliard kroner om året, er indtjeningen ikke fulgt med.

Man behøver kun at kaste et hurtigt blik på station og mandskab for at forstå, at den fejlslagne grådighedstaktik ikke skyldes deltidsbrandmændene i Agerbæk.