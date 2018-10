Varde Kommune: I 2018 vil staten gerne give 3,1 millioner kroner til forskellige tiltag på social- og sundhedsområdet, men politikerne i udvalget har sagt ja til kun at modtage 1,8 millioner kroner af pengene.

Grunden er, at pengene er tiltænkt forskellige formål, og udvalget mener ikke, at det kan nå at bruge de resterende penge til de formål, de er tiltænkt.

De resterende penge ryger derfor i kommunekassen.

Ældrerådet er blevet hørt i forhold til de penge, der var tiltænkt ældreområdet. Ældrerådet ønsker, at alle pengene bliver brugt på ældre i stedet for at ryge i kommunekassen.

- Når det er bloktilskud, så er det nogle gange møntet på nogle bestemte områder til nogle bestemte indsatser inden for en bestemt tidsramme. Der skal man også være realistisk. Nogle af de indsatser, vi har fået bloktilskud på, er nogle indsatser, hvor vi allerede har sat ind, og det gør, at vi ikke formår at bruge hele beløbet. Det her er bare sund fornuft, siger udvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF).