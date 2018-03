Ældreboliger i Oksbøl bliver nedlagt

Oksbøl: Kirkegade 2 i Oksbøl skal enten sælges eller rives ned. Det har Udvalget for Social og Sundhed nu besluttet.

Allerede i 2015 var der egentlig en del politikere, der gerne ville skille sig af med bygningerne på Kirkegade 2, men Erhardt Jull (K) kæmpede for at bevare bygningen. I april 2016 blev det besluttet at finde en løsning på, hvad bygningen kunne bruges til, inden slutningen af 2017, men nu giver politikerne altså op. Inden 2018 er slut, skal ejendommen være solgt, og hvis det ikke lykkes, så skal bygningen sælges.

- Der er forsøgt mange tiltag for at give det her en chance. Man har lavet en rigtig grundig vurdering af ejendommen. Man siger fra forvaltningens side, at det ikke er rentabelt at begynde at renovere på de her boliger, for de er i meget dårlig stand, siger Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social og sundhed.