Politi og redning blev juleaftensdag kaldt til et færdselsuheld på Tingvejen mellem Tofterup og Stenderup i Varde Kommune.

En ældre mand havde mistet herredømmet over sin bil og var endt i grøften, hvor han sad fastklemt i sin bil. På vej til tjek på sygehuset valgte ambulancefolkene som en ekstra julegestus at holde ind hos familien, som den ældre mand skulle holde jul hos, for at de kunne blive beroliget.