Ældre Sagen-medlemmer tilbydes et begynderforløb i Skærbæk Mølle Golfklub

Ølgod: Sidste år oprettede Skærbæk Mølle Golfklub et begynderhold for medlemmer af Ældre Sagen. Medlemmer af Ældre Sagen har nu mulighed for at starte på et nyt begynderhold i golf i Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod mandag den 6. maj.

Sidste år benyttede Anna Møller Kristensen og hendes mand sig af tilbuddet, og de er i dag ivrige golfspillere.

- Jeg er glad for at dyrke sport. Da jeg var yngre spillede jeg håndbold og fodbold. Det er jeg holdt op med nu. Men gymnastik og folkedans har jeg gået til i mange, mange år - og det holder jeg stadig fast i, siger Anne Møller Kristensen i en pressemeddelelse.

Der er mange positive ting ved at spille golf - for Anna betyder naturen især meget.

- Naturen her på banen er helt fantastisk. Det er et overraskende kuperet område, som man slet ikke forventer at se i Vestjylland. Her er både skov, hede, gravhøje og søer. Der er en ny naturoplevelse til mig, hver gang jeg kommer her, det kan jeg godt lide. Den friske luft og stilheden på banen kombineret med de mange tusinde skridt, jeg tager, gør mig simpelthen så glad, siger Anna Møller Kristensen.