Ægtepar: Gyllebeholder bliver vores ruin

Lola og Henning Mortensen har udsigt til at få en kæmpe gyllebeholder som nabo. Ifølge ejendomsmægler frygter de med rette, at deres hus bliver værdiløst.

Horne/Tistrup: Efter at have boet i hus 25 år i Varde by købte ægteparret Lola og Henning Mortensen i 2011 et hus på landet mellem Horne og Tistrup. Ægteparret, der begge er 61 år og er førtidspensionister, brugte tre år på at renovere og istandsætte huset, så der er plads til dem og deres to granddanois hunde. Der er højt til himlen og udsigt ud over markerne.

Men svineavler Erik Winther Andersen har søgt om at opføre en kæmpe gylleholder på 4.700 kubikmeter på en mark på den modsatte side af Hornelund. Får han lov, så frygter ægteparret oprigtigt for deres fremtid. Gyllebeholderen kommer til at ligge 89 meter fra Lola og Henning Mortensens stuehus.

- Vi har på ingen måde noget imod, at der kommer en gyllebeholder. Men det bliver vores ruin, hvis placeringen tillades. Vores primære bekymring er, at vores hus bliver værdiløst, siger Henning Mortensen.