Ølgod: Som en direkte konsekvens af Ikeas større position på markedet for køkkener tog landet største køkkenproducent, Nobia Danmark i Ølgod, i 2017 kampen op med et nyt koncept, HTH Go. Det er samle selv-køkkener.

- Det var en supergod idé. Men varemærket HTH blev der stillet spørgsmål ved, så vi trådte på bremsen og bakkede, siger administrerende direktør Rune Stephansen fra Nobia Danmark, der står bag mærkerne HTH, Invita og Unoform.

Virksomheden med godt 1.300 ansatte i Danmark kom ud af regnskabsåret 2018 med et overskud før skat på 305 millioner kroner mod 339 millioner kroner. Nettoomsætningen faldt med 80 millioner kroner fra 2,64 milliarder kroner til 2,56 milliarder kroner. Et fald, som skyldes mindre efterspørgsel i Norge og Sverige, som udgør cirka 30 procent af omsætningen. De to markeder er ved at miste pusten.