Varde: F. W. Rørteknik i Årre ved Varde, er blevet frifundet for at have overtrådt arbejdsmiljøloven.

En medarbejder ved Arbejdstilsynet kom tilfældigt forbi en byggeplads i Ørum ved Viborg i juni 2016. Her så han to mænd arbejde på toppen af en varmeakkumuleringstank.

Det tog han et foto af og henvendte sig på byggepladsen. Der var hverken opsat et hængestillads eller monteret faldliner på de to mænd, der arbejdede på toppen af tanken omkring fem meter over jorden.

Alle de sikkerhedsmæssige foranstaltninger var til rådighed, og de to erfarne medarbejdere har forklaret, at der var tale om en tanketorsk.

En af dem skulle påse, at de ansatte leverede op til de sikkerhedsinstrukser, der var i virksomheden, og som alle i de fire byggeteams i virksomheden var sat ind i.

Da F. W. Rørteknik ikke har en historik med arbejdsulykker, vurderede dommeren i byretten at virksomheden ikke kunne klandres for den manglende sikkerhed.

R.W. Rørteknik slap derfor for en bøde.