Årre slår til igen og har nu indsamlet 2,4 millioner kroner

Pengene er søgt til Byens Rum med et samlet budget på tre millioner kroner. Med pengene fra Landdistriktspuljen har byen indsamlet 2.437.000 kroner til Byens Rum, som Årre Boldklub og Årre Borgerforening rent formelt står bag.

Poul Verner Christensen, formand for Årre Borgerforening, fortæller, at borgerforeningen netop har modtaget 400.000 kroner fra Landdistriktspuljen, der administreres af Erhvervsministeriet.

Årre: Det kan godt være, at Årre by ikke ligefrem er blevet overstrøet med kommunale kroner, når det kommet til byforskønnelse. Men hvad gør det, når byen kan selv. En by, der som de første i landet fik fem blomster som Blomstrende Landsby.

Byens Rum indrettes ud til Skolegade, hvor den gamle skole lå. Arbejdet forventes at gå i gang inden for 14 dage. Tegning: Årre Borgerforening og Boldklub

Helt fantastisk

- Det er dejligt og helt fantastisk. Nu venter vi bare på Varde Kommune, siger Poul Verner Christensen om ansøgningen om penge fra puljen til udviklingsplaner.

Han håber, at borgerforeningen får de sidste penge, hvorved hele projektet er fuldt finansieret.

Poul Verner Christensen forventer, at byen går i gang med at opføre Byens Rum inden for 14 dage.

Det sker ved et stort område ud til Skolegade, hvor den gamle skole er revet ned og har åbnet for nye muligheder. Der skal være alt fra skaterbaner og parkouranlæg til en sansehave for byens gamle.