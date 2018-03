Årre er i fuldt flor med fem blomster

I udviklingsprogrammet "Blomstrende Landsby" har Årre som den første by i landet fået samtlige fem blomster.

Blomstrende Landsby, som uddeler blomsterne, er et udviklingsprogram, landsbyer kan bruge som et redskab til udvikling. I Årre gik de i gang for otte år siden, nu har de nået toppen af blomsterne, men derfor stopper udviklingen ikke.

- Det er fordi, vi har ild i numsen, så vi har haft gang i flere projekter, siger Kim Lykke Sørensen, der er med i byens arbejdsgruppe, om grunden til, at Årre springer fra tre til fem blomster på en gang.

Årre: Når man kører ind i Årre, er der skilte med Blomstrende Landsby og tre blomster, men nu er der bestilt flere blomster, for byen har gjort sig fortjent til både den fjerde og femte blomst.

Er et udviklingsprogram, hvis sekretariat ligger under DGI.Giver landsbyer og kommuner mulighed for at udmærke og synliggøre sig med det mål at skabe udvikling og dialog lokalt.Programmet består af fem niveauer, hvor landsbyen starter på niveau 1 og kan, hvis en række kriterier er opfyldt, begynde optagelsen på næste niveau.Fra Varde Kommune er også Næsbjerg, Nordenskov og Horne med i Blomstrende Landsby.

Mere udvikling

- Vi har fået en vision, en udviklingsplan, en strategi. Alt det har lagt grobunden for, at der er noget at arbejde videre med, siger Tina Søndergaard, der også er med i arbejdsgruppen.

I gruppen har de brugt Blomstrende Landsby som et værktøj.

- Det kunne have heddet hvad som helst. Det har lært os, hvordan vi skal stille tingene op, siger Tina Søndergaard, der er stolt over, at byen nu har fået fem blomster.

Blomstrende Landsby består af forskellige niveauer, hvor de tre første har mange konkrete ting, landsbyen skal opfylde, mens niveau fire og fem er mere frit med egne lokale projekter.