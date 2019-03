Årets virksomhed i Ølgod var taget på skiferie

Ølgod: Årets Virksomhed i Ølgod 2018 blev Tømrer og Byggesnedker Aps Jørn Gravesen, der var nomineret sammen med firmaerne Ølgod Elektro og Trappefabrikken.

Tømrer og Byggesnedker Jørn Gravesen havde blandt andet gjort sig bemærket ved sit mangeårige lokale engagement og indsats med at vækste og brande Ølgod by.

Formanden for Ølgod Handel og Erhverv Bjørn Rasmussen, nævnte i sin introduktion, at Jørn Gravesen også var god til at tage lærlinge ind.

Selv var Jørn Gravesen taget på skiferie med sin familie, men havde sendt en videohilsen, der blev vist i salen, hvori det blandt andet lød:

- Jeg troede virkelig ikke, at vi ville vinde i år, så derfor tog vi på ferie - tak til alle - både kunder og medarbejdere for prisen.

Det er Ølgod Handel og Erhverv der står bag arrangementet. Rammerne var sat til en festlig aften med netværkshygge for de 85 fremmødte på det nyrenoverede Hotel Hjedding.