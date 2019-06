Årets store udstilling i Tistrup: Fra Dybet tager KS Prisen

Matematikken siger noget om, hvor stramt udstillingen er kurateret. Det betyder også, at der er mange næsten tomme vægge i udstillingssalene. De 61 værker fylder ikke meget. Men det er jo nærmest et billede på censorernes mening om udbuddet.

Jeg råbte fra dybet

KS Prisen 2019 går til solofagottist i Sønderjyllands Symfoniorkester og kunstner Henrik Soelmark, der deltager med installationen "Fra dybet". Den er bygget op om store orgelpiber i træ.

Når publikum går rundt om installationen, aktiverer de to sensorer, som giver strøm til to vindmaskiner, som så sender luft til udvalgte orgelpiber. Det er uhyggelige lyde, som leder tanken hen til begrebet "Fra dybet", der kommer fra det latinske "De Profundis".

Og her bevæger Henrik Soelmark sig ind i en halvtung sfære, men han har styr på det. I det daglige er han solofagottist i Sønderjyllands Symfoniorkester, så det med at sende lyd og musik ud gennem sprækken på en orgelpibe i træ er ikke så fremmed for ham. Ved siden af det musikalske virke har han i mange år været særdeles aktiv inden for kunsten. "De profundis clamavi" er latin og betyder "jeg råbte fra dybet".