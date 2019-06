Åbent hus i faldskærmsklubben: Tør du selv springe?

Varde: Kunne du tænke dig at prøve et faldskærmsudspring?

Sådan spørger Varde Faldskærmsklub i en pressemeddelelse i anledning af, at klubben holder åbent hus med et storstilet event for at fejre 50 års jubilæet i år.

Varde Faldskærmsklub inviterer således alle nysgerrige til at kigge forbi i dagene 14.- 16. juni, hvor der loves oplevelser i særklasse.

Der vil i dagene være masser aktivitet og faldskærmsudspring på klubbens adresse på Flyvepladsvej, hvor to fly af typen Cessna C-182'er vil fragte de modige springere i luften.

Der er både mulighed for at prøve et solospring fra 1000 meter, eller et tandemspring fra 3000 meter. Men man kan se på, hvordan et faldskærmsudspring foregår.

Om lørdagen 15. juni vil der tillige om aftenen være fest med mad og god stemning.