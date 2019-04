Åbent hus: Logerne er nu ikke så hemmelige endda

De to Odd Fellow-loger i Varde holdt fredag åbent hus og uddelte 40.000 kroner i den anledning. Medlemmerne mener ikke, at logen er så hemmelig endda. Men alle detaljer får vi ikke.

Varde: Hvert år er der åbent hus i Odd Fellow-huset på Nordre Boulevard, så det er ikke svært at komme ind og se logerummet med særlige pulte til bestyrelsesmedlemmerne, et billede af et øje højt på den ene væg og kakler med forskellige symboler. - Det hemmelige består i de kakler, siger Niels-Henrik Iversen og peger på den ene væg. Han er logens pressekontakt, og han fortæller, at der til hver kakkel hører en historie, og de historier bliver genfortalt ved skuespil, som medlemmerne opfører for hinanden. Mere får vi ikke at vide. Det skal stadig være lidt spændende for nye medlemmer, hvad kaklernes betydning egentlig er. Der er også ritualer, som han ikke vil fortælle om. Men bortset fra det, så oplever han ikke logen som særlig hemmelig. Værdierne reklamerer de glad og gerne med, og de fortæller gerne om deres humanitære arbejde. De to Varde-loger - en broderloge og en søsterloge - har tilsammen 145 medlemmer.

De fik pengene

Red Barnet Vardes familieoplevelsesklub.

Vesterager - et opholdssted for børn og unge i Billum.

Kompasklubbens brugere. Kompasklubben er for yngre demente, der blandt andet har fysisk træning sammen. Pengene skal gå til en fælles oplevelse for brugerne og deres familier.

Frivillighuset & Selvhjælp Varde. Pengene skal bruges på tiltag på børne- og ungeområdet. Det kan eksempelvis være Klub Sinus, der er en klub for unge, der oplever bøvl i livet. De to loger uddelte i alt 40.000 kroner. Der blev giver 10.000 kroner til hver af de fire modtagere, som var:

Niels-Henrik Iversen står med billedet af den barmhjertige samaritaner i baggrunden. Odd Fellow er ikke en kristen loge, men den gør brug af nogle af historierne fra biblen, fortæller han. Foto: André Thorup

Penge bruges på en trampolin Det humanitære er også i fokus i år. Odd Fellow fylder 200 år, og derfor er der en ekstra uddeling af penge. Det er derfor, at Annfrid Jørgensen og Svend B. Hansen er her i dag. De er henholdsvis medarbejder på og bestyrelsesformand for Vesterager, der er et opholdssted, hvor anbragte børn og unge bor. Der er plads til syv, og de børn og unge, der i dag bor på stedet, er mellem 8 og 17 år gamle. Vesterager har tidligere heddet Det Blå Hus. De får 10.000 kroner af Odd Fellow, og børnene har fået lov til at beslutte, hvordan pengene skal bruges. De har valgt, at de vil have en ny trampolin. Det er kasserer Ebbe Petersen, der kendte til Vesterager og foreslog, at de fik del i de penge, der skulle uddeles.

Svend B. Hansen er bestyrelsesformand for Vesterager og Annfrid Jørgensen arbejder på opholdsstedet, der hører under KFUM's Sociale Arbejde. De er glade for, at logen vil give stedet 10.000 kroner. Foto: André Thorup

Giver et netværk Inge Rich har kun været med i søsterlogen - også kaldet Søsterloge nr. 72 Vesterled - i to år, men hendes mand har været med i broderlogen - Broderloge nr. 98 Skansen - i over 30 år. Hun fik meldt sig ind, efter en god veninde spurgte hende for tredje gang. Denne gang sagde hun ja, fordi hun synes, hun har tiden til at få et nyt netværk. Netværk har en stor betydning for hende, da hendes børn bor i en anden del af landet. - Det har været så dejligt, siger hun om de seneste par år i logen. Hun er glad for, at logen har stærke værdier. - Det er noget væsentligt at samles om.

To af logesøstrene. Fra venstre: Sandie Bertelsen og Inge Rich. Foto: André Thorup

Søstre og brødre Både Inge Rich og de andre logemedlemmer, som JydskeVestkysten taler med, omtaler de andre i logen som brødre og søstre. Og der ligger noget i det familiære navn: - Det er en anden kontakt, end hvis det er en almindelig vennekreds, siger Inge Rich. Men det lyder meget fremmedartet i andres ører, så over for folk, der ikke er i logen, bruger hun sjældent ordet, fortæller hun. Broderlogen har eksisteret i Varde siden 1974. I det oprindelige byvåben for Varde står den guldleopard - som stadig er i byvåbnet - på en skanse. Dette oprindelige byvåben bruger broderlogen som sit logo. Søsterlogen - Vesterled - er fra 1980.