Åbenheden er tilbage: Varde Kommune genåbner arkivet

Det har vist sig, at det er muligt at købe kiggeadgang til Varde Kommunes gamle arkivsystem, Polweb, for 20.000 kroner om året. Derfor bliver der igen adgang til at kunne se dokumenter, der er fra før 1. januar 2018.

Varde Kommune: Hvilke partier stemte for vindmøller mellem Næsbjerg og Årre? Hvilke ændringsforslag havde venstrefløjspartierne til budgettet i 2017? Lige nu kan man ikke bruge kommunens hjemmeside til at få svar på disse spørgsmål, men inden slutningen af januar bliver der igen mulighed for at se referater fra før 1. januar 2018.

I efteråret skiftede Varde Kommune det system, der bliver brugt til at håndtere dagsordener og referater i de politiske udvalg. Kommunen skiftede fra Polweb til preparePublic.I begge systemer er der en offentlig adgang via kommunens hjemmeside, men da Polweb ophørte, så stoppede offentligheden med at kunne se referater fra før 1. januar 2018. 26. december skriver JydskeVestkysten, at en række politikere er utilfredse med, at det ikke er muligt at se de gamle referater længere. 2. januar bliver økonomiudvalget præsenteret for muligheden for at tilkøbe kiggeadgang for 20.000 kroner om året.

Kiggeadgang var muligt

I forbindelse med overgangen til et nyt system valgte kommunaldirektør Mogens Pedersen egenhændigt, at kommunen ikke skulle føre referater fra byråd og politiske udvalg fra før 2018 over i det nye system, der hedder PreparePublic. Det ville blive for dyrt, mente han. Der blev heller ikke gjort andet for at gøre de gamle dokumenter tilgængelige, så da abonnementet på det gamle system, Polweb, ophørte, så ophørte offentlighedens adgang også.

Da JydskeVestkysten begyndte at stille spørgsmål, blev Mogens Pedersen spurgt ind til, om man ikke kunne købe kiggeadgang til Polweb. Det undersøgte Mogens Pedersen, og det viser sig, at det kan man godt, og at det koster 20.000 kroner om året. Det er den mulighed, som kommunen nu benytter sig af.