Oksbøl: Oksbøl Kaserne holder lørdag 14. september kl. 10-14 åbent hus.

Kasernen er til daglig arbejdsplads for omtrent 700 ansatte fordelt på Danske Artilleriregiment dele af Trænregimentet, Forsvarets Hovedværksted, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Oksbøl Kaserne blev etableret i 1929 som skydelejr for artilleriet, og ringen er i dag sluttet med genoprettelsen af Danske Artilleriregiment 1. januar i år.

Regimentschef Torben Dixen Møller er chef for regimentet og garnisonskommandant.

- Vi åbner hele kasernen og viser vores bygninger, køretøjer og våben, og man kan komme helt tæt på. Det er vigtigt for os, at både de pårørende og vores naboer får en forståelse for, hvad vi laver. Hvorfor vi af og til larmer og skaber kø på vejene. Vi ønsker også at fortælle om de mange muligheder, man har, hvis man vælger en uddannelse i forsvaret, siger Torben Dixen Møller.