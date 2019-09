959 underskrifter skal få byrådet på andre og fredfyldte tanker i Ho

- Jeg nyder selv at køre ud i - undskyld - næsten ingenmandsland, sagde Erik Buhl med favnen fuld af årsagen til, at han og de andre byrådsmedlemmer var mødt op i Ho: 959 underskrifter samlet ind af Bevar Ho.

Ho: Han nyder selv roen, når han kører igennem Ho og mod Skallingen. Borgmester Erik Buhl (V) var sammen med 12 andre byrådsmedlemmer fredag mødt op ved grunden, hvor Annebergs Ferieudlejning ønsker at opføre 80 hytter. På den modsatte side af vejen ønsker Blåvandshuk Golfcenter at opføre 130 hotelenheder.

Anne Marie Slaikjær har været ved at kaste håndklædet i ringen. Hun finder det dybt problematisk, at byrådet og de lokale kæmper kampen mod hinanden. Foto: Martin Ravn

Hvis der kommer noget

Jens Jessens Sande er en urørt klitformation, hvor der lige foran på marken og inden for kystbeskyttelseszonen er ønske om at opføre 80 hytter. Erik Buhl udtrykte sin store respekt over det engagement, som både de lokale og sommerhusejerne har lagt for dagen.

- Der er ingen tvivl om, at det påvirker os, sagde Erik Buhl.

Som han bemærkede, så har Hoboerne gjort opmærksom på deres synspunkt. Men byrådet skal tænke på hele kommunens ve og vel. Og der er behov for vækst og flere indtægter, hvis serviceniveauet skal bevares i Varde Kommune. Og her er turismen en af de lavthængende frugter - lige til at plukke.

- Hvordan kan vi styre det, vi kan leve af, i det, vi lever i, lød spørgsmålet fra borgmesteren.