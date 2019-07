90 år: Netværket holder gejsten oppe

Agerbæk: Margrethe Skade Aagesen fylder 26. juli 90 år. Det fejrer hun med en stor fest på Agerbæk hotel, hvor der er inviteret 111 gæster - familie, nære venner, nye og gamle naboer. Selv mener hun, at det er de mange nære forbindelser, som har været medvirkende til, at hun nu kan holde sin 90 års fødselsdag.

Margrethe Skade Aagesen er ud af en børneflok på i alt tre, som alle stadig lever. De opvoksede på en gård i Sekær ved Holsted på "Kaptajnsgården". Som ung var hun aktiv i blandt andet dilettant, og hun var på højskole med idræt som linjefag. Idræt, husholdning og svømning har altid været fødselarens livsnerve.

Efter Margrethe Skade Aagesen kom til Agerbæk, har hun været aktiv inden for 4H og i de senere år Kirkens Korshær. Hun mødte sin mand Laurids Aagesen i Holsted i den lokale ungdomsforening. Sammen fik de tre børn; Anna-Elisabeth, Søren og Peder.

Trods de mange gøremål i og udenfor hjemmet, blev der også tid til at Margrethe Skade Aagesen tog sig af at have Ragnhild i huset, som blev en del af familien Aagesen.

Sammen med sin mand drev Margrethe Skade Aagesen det lille husmandssted "Moselund". Der var ikke meget at rutte med, men hun havde lært af sin mor at tage det hele med og få det bedste ud af det, som var. Det var et godt hjem for hund, børn og voksne samt venner, som i de unge år kom på cykel fra Holsted. De store begivenheder var blandt andet om sommeren, når hele flokken tog til Vesterhavet eller morgensvømning i Brørup svømmebad.

Senere foregik svømning dog i Hellehallen, hvor Margrethe Skade Aagesen gik til svømning helt til omkring sin 80-års fødselsdag.

Hun har strikket et utal af strømper til nær og fjern, men også tæpper, som blandt andet Kirkens Korshærs varmestuer har haft stor glæde af, men efter et fald i efteråret 2018, vil strikkepindene ikke mere makke ret.

Margrethe Skade Aagesens mand døde som 75-årig. I den svære tid omkring og efter hendes mands død, styrkedes hendes netværk og specielt båndet til hendes gode veninde Inger "Doktor". Margrethe Skade Aagesen fik sig også en god ven i Willy Abildgaard. De to betyder meget i hendes liv i dag, hvor hun har været igennem en hård vinter med meget sygdom. Trods det, bruger hun stadig energi på at holde kontakt til familie og det gode netværk. Der kommer tit en ind til en snak og en kop kaffe eller en sildemad med en snaps.

Margrethe har i dag - udover sine egne børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn - også stor glæde af Willy Abildgaards familie.