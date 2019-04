9-årigs drøm præger alt: Tre generationer er med til alle Olivers løb

Oliver kører hurtigt i sin gokart, men for at komme til tops, skal hele familien bakke op. Far, Dennis Hedegaard tv., har selv kørt gokart, det samme har Mathias Nielsen, der havde Dennis som hjælper i sin ungdom, og nu hjælper Oliver. Lillebror Philip har sine helt særlige far-og-Philip dage, for at fordele opmærksomheden ligeligt mellem brødrene. Foto: Chresten Bergh