Varde: En 81-årig beboer i Nørregade i Varde lå i tre timer med en skadet hofte for låst dør. Det kunne ikke lade sig gøre for manden at rejse sig.

Der blev derfor tirsdag klokken 18.20 rekvireret en låsesmed, der skaffede sig adgang til mandens bolig.

JydskeVestkysten erfarer, efter henvendelse fra en borger, at manden selv var i stand til at kravle hen til en telefon og slå alarm. Men det tog altså tre timer for ham.