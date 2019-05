800 løb for klovne

Varde: Sidste søndag mødte 800 løbere op til nogle timer i Varde Sommerland, da Klovneløb Varde 2019 blev løbet.

Opbakningen var så massiv, at Klovneløb Varde endte med et overskud på 102.261 kroner.

I fjor blev der samlet 22.267 kroner ind til foreningen Danske Hospitalsklovne ved hjælp af Jakob Olrik foredrag og donationer fra netværket bag løbet. Så er en check på 124.528 kroner på vej fra Varde til Danske Hospitalsklovne.

Arrangørerne sender en stor tak til Varde Park Løb for et godt samarbejde. Det har, med arrangørernes ord, været en fornøjelse at arrangere løbet sammen.

Der er også roser til LIDL, hospitalsklovnen Frk. Lakrids, Erik Buhl, Varde Garden, GlasByg, Langagergaard, Falck, Ambulance Syd, 7-kanten, SchmidtDeLuxe, Sydbank, Niels Henrik Salling, Hjortshøj Party Service, Andelskassen i Varde, Rolle Rock, Michael Moesgaard og Ungerådet Varde for at stille udstyr, materialer og folk til rådighed for at vi kunne tilbyde en masse aktiviteter ved siden af selve løbet. T

Tak er der naturligvis også til de mange sponsorer, som har doneret penge til indsamling eller gevinster til tombolaen. De frivillige kagebagere og klovnestensmalere for også tak, ligesom arrangørernes netværk, som har doneret penge indsamlingen.