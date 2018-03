80-årig var blandt idémændene til kæmpe museumsucces: - Jeg er da stolt over Tirpitz

Det første skridt mod det berømte Tirpitz-museum skyldtes et samarbejde mellem lodsejer i Blåvand og et ungdomsarbejdsløshedsprojekt. Lodsejeren er den tidligere murermester Bakken Hansen, som er vokset op med den nu nærmest verdenskendte bunker.

Blåvand: Et af Danmarks mest succesrige museer, Tirpitz, var næppe et museum i dag, hvis ikke det havde været for den daværende lokale murermester i Blåvand, Bakken Hansen.

Senere overtog museet for Varde By og Omegn udstillingen i bunkeren.

- Vi skulle tømme bunkeren og afsikre den. Men så snakkede Bakken og jeg om, at man kunne lave Tirpitz til et museum med offentlig adgang.

Karl Johan, Calle, Tøtrup stod i 1990-1991 for et beskæftigelsesprojekt med unge arbejdsløse i daværende Blåvandshuk Kommune. De to mænd fik kontakt.

Jeg synes, at det er et fantastisk sted

I årevis var Tirpitz et lille museum i udkanten af Blåvand, men ofte kom der cirka 50.000 besøgende på et år. For nogle år siden blev de storstilede planer om en udvidelse af museet lanceret og i sommeren 2017 indviede kronprins Frederik det nye Tirpitz. Museet er omtalt verden over.

- Det er et fantastisk museum. Jeg har været der fire gange, siger Bakken Hansen.

I dag har Bakken Hansen solgt alt jorden i Blåvand. Han bor i dag i Oksbøl med sin kone Ingrid. Noget af det sidste, han solgte, blev brugt i forbindelse med udvidelsen af Tirpitz i forbindelse med det nye museum.

- Jeg har nu ikke fået sommerhusgrundpriser for det jord, jeg har solgt i forbindelse med Tirpitz - slet ikke, siger Bakken Hansen.

Men han lægger ikke skjul på en glæde over, at så mange nu besøger den plet, hvor han voksede op i de vanskelige år under besættelsen.