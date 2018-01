77-årig bilist ramte to modkørende busser og blev kørt på sygehuset

Nordenskov: En 77-årig mand kan muligvis have haft et ildebefindende, da han tirsdag omkring klokken 12.55 kørte ad rute 30 Tingvejen mod nordøst fra Korskro. Han snittede nemlig to modkørende busser på Tingvejen, men der skete så begrænset skade ved de to sammenstød, at han kunne fortsætte sin kørsel - og det gjorde han.

Et vidne kontaktede politiet og fulgte efter bilisten. En politipatrulje fik kontakt med manden på Heagervej i området ved Nordenskov.

Her blev det vurderet, at bilisten havde det så skidt, at han blev kørt til sygehuset. Manden kommer fra området ved Nordenskov.

Bilisten er ikke umiddelbart sigtet for noget, men Peter Jessen fra Syd- og Sønderjyllands Politi område nordvest oplyser, at omstændighederne skal undersøges nærmere.