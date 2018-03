7,5 millioner kroner skal forbedre ældreplejen: Se hvordan pengene bliver brugt

Flere sygeplejersker, hjemmebesøg til ældre patienter og flere daghjemspladser. Det er nogle af de ting, som Varde Kommune bruger finanslovspenge til ældre på.

Varde kommune: Det har mest stået på besparelser og effektiviseringer på ældreområdet i de seneste år, men nu kommer der penge og konkrete forbedringer til ældreområdet. Via finansloven har staten nemlig besluttet at fordele penge til kommunernes ældrepleje, og herfra får Varde Kommune seks millioner kroner mere hvert år fremover. Det er blevet suppleret med penge fra en pulje på i alt fire millioner kroner om året, som Varde Kommune selv har oprettet. I alt cirka 7,5 millioner kroner er blevet uddelt på et møde i Udvalget for social og sundhed. Langt det meste er permanente forbedringer, som altså også gælder i 2019 og årene fremover. I de kommende måneder bliver der blandt andet ansat sygeplejersker, flere demente kan få en daghjemsplads i Varde, og ansatte på plejehjem kan få træning i deres arbejdstid.

Sådan bliver pengene brugt Flere aftenvagter på plejehjemmene: 1,6 millioner kroner.Ansættelse af fire sygeplejersker: 1,2 millioner kroner.



Træning i arbejdstiden: 1,4 millioner kroner.



Hjemmebesøg hos ældre, medicinske patienter, når de bliver udskrevet fra sygehuset: 202.000 kroner.



Øget normering på døgnrehabiliteringsafsnit: 1,1 millioner kroner (er besluttet tidligere, men er nu gjort permanent).



Fire daghjemspladser ekstra til demente i Varde: 753.300 kroner.



Robotter til bedre hygiejne ved håndtering af hjælpemidler: 302.000 kroner.



Bedre støtte til pårørende til ældre, der får pleje: 522.000 kroner.



En værdig død (ambitionen er, at ingen skal dø alene): 522.000 kroner.

Godt med sygeplejersker Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social og sundhed, er især glad for, at kommunen nu kan ansætte fire nye sygeplejersker. - Det, at man får en sygeplejerske ansat i hvert område, gør, at man får en faglig sparringspartner. Det gør også, at vi skaber et optimalt læringsmiljø for studerende og elever. Det faglige niveau øges, siger hun. - Jeg er også rigtig glad for det med, at ældre, medicinske patienter, der har været indlagt og har hjemmepleje i forvejen, får et besøg senest 24 timer efter, når de kommer hjem.