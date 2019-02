74-årig mand narret af listig lommetyv i Netto

Varde: Der var onsdag et kombineret trick- og lommetyveri i Netto på Ribevej i Varde. En 74-årig mand stod og betragtede en hylde med spotvarer. Det var i tidsrummet fra klokken 13.00 til klokken 13.23.

Da skete det, at en anden mand tabte en vare i mandens indkøbskurv. Den 74-årige samlede varen op fra kurven og gav den til den anden kunde.

Ved kassen kunne han konstatere, at han manglede den tegnebog, der havde ligget i hans baglomme.

Der er et signalement af den formodede lommetyv, som beskrives som talende et østeuropæisk sprog. Han vurderes til at være 45-50 år, cirka 1,70 meter, almindelig af kropsbygning, brunt kort hår, iført en lysegrå sweater og mørkeblå jeans samt en kasket.