DM i folkedans kommer til at foregå onsdag 10. juli i Varde Fritidscenter, og her er der også mulighed for at se regionsopvisninger.

Legestue

For at få udbredt kendskabet til folkedansen vil arrangørerne af landsstævnet ved flere arrangementer stå for danseopvisninger, og herefter er det muligt for publikum at danse sammen med stævnets deltagere. Der er også tilbud om, at man kan komme og være med til at danse om aftenen i både Varde og Ølgod til det, folkedanserne kalder en legestue. Her er der levende musik fra et orkester og en instruktør, der fortæller, hvad og hvordan der skal danses.

Stævnet åbnes mandag 8. juli om eftermiddagen i Arnbjerg. Inden åbningen af stævnet går folkedanserne i optog gennem Varde by.