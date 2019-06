Varde: Hun skaber sin kunst i et atelier med udsigt over grønne enge vest for Alslev og i de næste måneder kan Gitte Degnemarks spændende kvindeportrætter opleves i tre af Europas hovedstæder - Lissabon, Stockholm og København.

Samtidig med, at hun er scenograf på Varde Sommerspils opsætning af "Annie Get Your Gun", arbejder hun nemlig målbevidst på at blive repræsenteret på gallerier i flere lande. Og hendes kvindeportrætter vækker opmærksomhed både herhjemme og i udlandet.

- Jeg har længe taget tilløb til at prøve kræfter med kunstverdenen uden for Danmarks grænser. Nu er jeg moden til det, og nu skal det være, fortæller hun. Som billedkunstner tilbringer Gitte Degnemark mange timer alene, så jobbet som scenograf i 7-kanten er med til at dække et vigtigt behov for et lokalt fællesskab og et stort og godt netværk.

- Det er simpelthen sundt for sjælen at være med, for man kan ikke andet end komme i godt humør, når man er sammen med alle de mange gode mennesker i 7-kanten, siger Gitte Degnemark

Oprindelig er hun uddannet sygeplejerske, men i dag lever hun af sin kunst. Jobbet som scenograf i 7-kanten har hun haft i fire år. Hun arbejder tæt sammen med Bjarne Refstrup Jensen, som har været scenemester i 40 år.

- Man kan vel sige, at jeg gik i en slags frivillig mesterlære, og Bjarne er trods sin store erfaring stadig åben for nye tanker og ideer, så jeg synes, vi udgør et godt team, siger Gitte Degnemark.