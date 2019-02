Varde-Janderup: Mandag d. 18. februar 2019 er Maiken Zoëga fratrådt som PR- og Marketing Manager hos amatørteatret 7-kanten.

Efter en ansættelse på knap seks måneder, er parterne blevet enige om at ophøre ansættelsen.

På trods af den korte ansættelse, nåede Maiken Zoëga gode resultater i /-kanten, idet både oktober-forestillingen, "Så længe mit hjerte slår: en nat med John Mogensen" og juleforestillingen "Folk og Røvere i kardemomme by" havde fantastiske salgstal. Faktisk lavede John Mogensen forestillingen det største procentvise overskud overhovedet i 7-kantens historie, baseret på størrelsen af opsætningen. Derfor er det heller ikke med sure miner, de to parter går hvert til sit.

- Det var jo min første forestilling her, og jeg kom endda sent ind i det, siger Maiken Zoëga og fortsætter:

- Varde Sommerspil plejer jo at være her, 7-kanten henter sine penge, men vi lavede et stort overskud på John Mogensen forestillingen, på trods af, at der var lidt tumult med udskiftning af skuespillere i hovedrollen, så det er da noget af det jeg er ret stolt af.