7-kanten skal bruge dansere og skuespillere til Bamse-musical

Janderup: 7-kanten holder 18. maj kl. 10 audition. Man skal bruge skuespillere til stykket Vimmersvej.Så hvis du har lyst til at medvirke i opførelsen af en Bamse-musical, så er det om at møde op.Instruktør er Danny Bruslund. Han skal bruge fem damer og fem herrer plus fem dansere.Til audition vil 7-kanten bede alle, der ønsker en rolle, om at forberede sig på en sang. Herrerne kan vælge mellem: Tænker altid på dig og Alice. Damerne kan vælge mellem: Jeg elsker kun dig og Alt for længe til i morgen. PR foto