7-Kantens amatører er bedre - de er professionelle amatører!

Han er begejstret efter et år som leder af 7-Kanten. Han er kunstnerisk imponeret og involveret, samtidig med, at han har en forretning, der skal løbe rundt. Med et årligt budget omkring ti millioner kroner skal der penge i kassen, og det bliver ikke ved med at gå i de gamle lokaler i Janderup. Derfor er næste plan at rykke teatret til Varde.

Bedre råd til det sjove

Planen er at bygge artillerimuseet om til teater- og musikhus, med scene og plads til 450 publikummer, samt plads til 7-Kantens sy-stue.

- Sidste år var vores juleforestilling udsolgt før premieren, fordi vi har plads til så få publikummer. Her får vi større rammer, og tidssvarende rammer, og jeg tænker, at det vil være med til at hæve opfattelsen af 7-Kanten. Jeg tænker, at med sådan et hus, sikrer vi, at 7-Kanten kan være et sted, man er stolt af at være en del af. Vores ambition bliver, at Varde skal være en by, man kender for kultur, ligesom Vejle og Horsens og Esbjerg, og mit personlige mål er, at vi lægger ud med mindst tre arrangementer i huset om ugen, foruden arrangementer, som både kan være 7-Kantens, eller Musikskolens eller Smedeværkstedets. Eller en af de andre teaterforeninger i kommunen, eller andre, der har et arrangement.