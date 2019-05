66-årig går forrest: Han har set døde og fået ar - men man skal hjælpe

Hans Jørgen Hansen presser på, for at blive uddannet akuthjælper i Blåvand. Han vil sikre, at de mange turister får hjælp, og han er klar til at rykke ud døgnet rundt, syv dage om ugen.

Blåvand: Han er 66 år, han og hustruen overtog Motel Garni i Blåvand for fire år siden, hvor han er fuldtidsbeskæftiget. Ved siden af driver han Blåvand Låseservice, han er ivrig golfspiller og han går på jagt med bue og pil. Med andre ord kunne man mene, at Hans Jørgen Hansen i Blåvand har rigeligt at se til. Alligevel er det ham, der presser på, for at få lov at blive uddannet akuthjælper af Region Syddanmark, for at kunne yde endnu bedre hjælp hurtigst muligt. Beslutningen bliver taget mandag i regionen, og han håber, det bliver et ja. - Vi er i forvejen seks hjerteløbere herude. Jeg kan ikke lide det ord, vi kalder os førstehjælpere, for det er jo ikke kun hjertestop, vi bliver kaldt ud til, siger han.

Akuthjælper Mandag tager regionens præhospitale udvalg stilling til, om Blåvand kan få akuthjælpere - ligesom man kender det fra øerne, med længere udrykningstider.

Hans Jørgen Hansen og fem andre er frivillige hjerteløbere i Blåvand.

Hjerteløberne har lokal opbakning. Selvom der er mange hjertestartere i badebyen, har hjerteløberne fået fire egne. En fra Sparkøbmanden og tre fra den fond, byen har efter salg af den gamle Blåvand Skole.

Anne fra det lokale turistkontor har på foranledning af hjerteløbernes ønske om at blive bedre til tysk startet lokal tysk-undervisning.

Flere med lyst til førstehjælp vil blive hilst velkomment. Man kan tilmelde sig via Hjerteløberordningen, eller til Hans Jørgen Hansen på Motel Garni.

Flere førstehjælpere vil også kunne afhjælpe Blåvands særlige trafik-problematik. Midtbyen er en prop, når førstehjælperne har brug for at komme hurtigt frem. Hjælpere på hver sin side af proppen vil være en fordel.

Hjerteløberne har i dag veste med lidt udstyr til helt basal hjælp. De fleste har som Hans Jørgen Hansen selv spædet op med en førstehjælpskasse fast i bilen, ved siden af hjertestarteren.

Bliver Hans Jørgen Hansen akuthjælper vil han få udstyr til en langt bredere vifte af nødsituationer.

Hans Jørgen Hansen understreger, at han og kollegerne aldrig vil erstatte anden hjælp og aldrig vil være de eneste, på et skadessted. Men, de vil gerne supplere den øvrige hjælp.

Telefonen bimler i forvejen konstant, for Hans Jørgen passer motel og låseservice alle ugens syv dage. Den er også klar, hvis der skulle komme en udrykning. Foto: Yvonn Tittel

Kaldt ud til tysk turist De seks har været i gang i et år og har været i aktion. Senest for kun et par uger siden, da en ældre tysk turist faldt om i badeværelset i et af badebyens utallige sommerhuse. - Der kom også både to ambulancer, en lægebil og en ambulancehelikopter. Vi vil ikke tage arbejde fra nogen, vi vil aldrig kaldes ud som de eneste, men jo mere hjælp jo bedre. Som med kvinden i sommerhuset. Det er altså hårdt at give hjertemassage, så vi tog ture for at aflaste redderne, og Anja, der taler flydende tysk, beroligede de pårørende, siger Hans Jørgen Hansen. Var han og hustruen blevet i Gram var han aldrig blevet hjerteløber, nu med håb om at blive akuthjælper. Han gør det, fordi Blåvand ligger yderst ude, og fordi der i sæsonen er over 50.000 mennesker i den lille by. Gør du det for at fremme turismen? - Nej, vi har turister nok. Jeg gør det for at passe på de turister, vi har. Motellet ligger lige ud til vejen, og jeg hører jo, når ambulancerne rykker ud, og der bliver rykket ud til redning på havet. Jeg følte, der var et behov for, at vi også lokalt gjorde noget, siger han.

Fik fem med som hjerteløbere Tanken havde han haft en tid, da han i november 2017 så en annonce om at blive hjerteløber og hang en seddel op i borgerhuset, for at få flere med. Der kom de seks, der er med i gruppen i dag. De har været færdiguddannet siden maj sidste år. Tanken var selvfølgelig også hjulpet på vej af, at han i Gram var frivillige brandmand i mere end 20 år. Han blev mere eller mindre tvunget til det, da han fik job som skolens pedel, fordi skolen lå lige overfor brandstationen, og pedellerne før ham havde alle været brandmænd.

Én episode slipper ham aldrig I kan jo komme til at se uhyggelige ting? - Min psyke er ikke skruet sådan sammen, at jeg går i koma. Jeg var erhvervsdykker som yngre og har været med til at hente døde op af havet. Som brandmand har også set ting. Det kan jeg godt håndtere, siger han. Én oplevelse slipper ham dog nok aldrig. Jeg var med til at hente to børn og deres far ud af et brændende hus. Alle tre var døde af kultilteforgiftning, siger han og tilføjer. - Dét sidder i mig endnu. Også her flere år efter. Hvorfor gør du det så? - Fordi man skal hjælpe, når man kan hjælpe.