65-årige Knud om sine 39 år som brandmand: - Det er spændingen, der har drevet mig

Frygt for ukontrollabel brand

Borgmester Erik Buhl Nielsen (V) tager før nytår ud og hilser på brandfolkene ved parolerne på kommunens fem brandstationer.Han var selv stærkt bekymret for naturbrande, da den historiske tørke i 2018 varede ved ind i august. Regnen kom cirka en uge inde i august, og Buhl erfarer, at der var flere, som efterhånden frygtede en ukontrollabel brand især ved sommerhusene ved vandet.



Chefen for Sydvestjysk Brandvæsen, Jens Mølgaard, var også bekymret, men konstaterer, at befolkning og turister efterkom afbrændingsforbuddet, og at det knastørre 2018 faktisk bød på over 100 færre udrykninger end året før i Varde, Esbjerg og Fanø kommuner.



Der var afbrændingsforbud i to omgange i Sydvestjysk Brandvæsens område i 2018.