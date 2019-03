Outrup: Torsdag blev der fra en adresse på Vittarpvej ved Outrup beslaglagt 94.000 kroner, 291 gram skunk samt en peberspray.

Tre personer på adressen blev sigtet for handel med stoffer samt besiddelse af et ulovligt våben. De tre er en 63-årig kvinde samt to mænd på 29 og 31 år.